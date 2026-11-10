Легенда НФЛ Том Бреді припинив співпрацю з Бірмінгем Сіті — BBC Sport

У Бірмінгемі легенда НФЛ Том Бреді припинив співпрацю з футбольним клубом «Бірмінгем Сіті», який нині очолює таблицю Чемпіоншипу. Про відхід Бреді повідомив клуб, пише BBC Sport.

Роль у клубі

Бреді став міноритарним власником «Бірмінгем Сіті» в серпні 2023 року, коли уклав партнерство з власниками клубу — Knighthead Capital Management LLC. Він також очолював дорадчу раду клубу.

Після приходу Бреді в «Бірмінгемі» заявляли, що він не лише інвестуватиме у клуб, а й приділятиме йому свій час та використовуватиме багаторічний досвід.

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Заява клубу

«Бірмінгем Сіті» подякував Бреді за його залученість і незмінну підтримку протягом останніх трьох років. У клубі зазначили, що продовжать розвивати цю основу — від тренувальної бази до громади Бірмінгема.

Бреді завершив кар’єру квотербека у лютому 2023 року після 23 сезонів у НФЛ. Він тричі визнавався найціннішим гравцем ліги та сім разів вигравав Супербоул: шість титулів здобув із «Нью-Інгленд Петріотс», ще один — із «Тампа-Бей Бакканірс».

Позиція в Чемпіоншипі

На момент відходу Бреді «Бірмінгем Сіті» посідає перше місце в Чемпіоншипі за різницею м’ячів. Після 15 матчів команда має 29 очок.

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