Данський виробник іграшок LEGO планує інвестувати близько €1 млрд у новий завод в Ештаррежі, Португалія. Підприємство має розпочати виробництво у 2030 році та після виходу на повну потужність забезпечити понад 1 000 робочих місць, повідомляє Euronews.

Виробництво для європейського ринку

Компанія заявила, що новий майданчик допоможе задовольнити попит на продукцію LEGO в Європі, на Близькому Сході та в Африці. Завод стане четвертим підприємством LEGO у Європі після виробництв у Данії, Угорщині та Чехії.

Площа заводу становитиме 115 тис. квадратних метрів, а ділянка під нього охоплюватиме 60 гектарів — це приблизно відповідає площі 120 футбольних полів. На підприємстві виготовлятимуть і оброблятимуть цеглинки LEGO, а також пакуватимуть готові набори.

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Автоматизація та відновлювана енергія

За словами операційного директора LEGO Карстена Расмуссена, підприємство в Ештаррежі стане найбільш автоматизованим і технологічно розвиненим заводом компанії. Вибір Португалії він пояснив близькістю до ринків збуту, транспортним сполученням, орієнтацією країни на сталість і наявністю кваліфікованих працівників.

Будівництво планують розпочати у першій половині 2027 року. LEGO має намір покривати всі річні потреби заводу в енергії з відновлюваних джерел; близько 80% мають забезпечити сонячні панелі та системи накопичення енергії на території підприємства.

Новий майданчик стане восьмим заводом LEGO у світі. Компанія також очікує відкрити у 2027 році підприємство та регіональний дистрибуційний центр у штаті Вірджинія, США.

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