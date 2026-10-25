Лейбористи Тасманії запропонували ліміти витрат на вибори — ABC News Australia

Лейбористська опозиція австралійського штату Тасманія цього тижня планує внести до парламенту законопроєкт про перше запровадження лімітів витрат на виборчі кампанії штату. Ініціатива передбачає, що партія зможе витрачати не більш як 50 тис. доларів на одного кандидата, повідомляє ABC News.

Лідер тасманійських лейбористів Джош Віллі заявив, що такі правила мають зробити вибори змаганням ідей, а не фінансових можливостей. За його словами, обмеження мають убезпечити політику від впливу великих коштів і створити рівніші умови для нових учасників виборів та партій.

Які обмеження пропонують

У Тасманії є п'ять виборчих округів до нижньої палати парламенту, де партія може висувати загалом 35 кандидатів — по сім у кожному окрузі. Відтак максимальні витрати партії за запропонованою формулою становитимуть 1,75 млн доларів. Незалежним кандидатам пропонують дозволити витрачати до 60 тис. доларів, оскільки вони не мають централізованої кампанії.

Для сторонніх учасників виборчих кампаній та пов'язаних із ними структур пропонують встановити межу в 75 тис. доларів. Ліміт має охоплювати рекламу, дописи й листівки, оплату консультантів та агентств, соціологічні опитування, дослідження і негрошові внески. Водночас адміністративні й операційні витрати, зокрема витрати на персонал, до нього не зараховуватимуть.

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Строки дії та санкції

Законопроєкт передбачає застосування обмежень за дев'ять місяців до дня виборів, а у разі дострокового голосування — від дня розпуску парламенту. Суми пропонують індексувати відповідно до інфляції, а витрати партій в окремому окрузі також обмежити. За перевищення ліміту документ передбачає фінансове стягнення в подвійному розмірі від суми перевитрат. Умисний обхід правил планують визначити кримінальним правопорушенням, за яке можливі штрафи та ув'язнення.

Опозиція розраховує винести законопроєкт на розгляд нижньої палати до кінця року. Віллі очікує, що Ліберальний уряд штату та партія One Nation виступлять проти документа. Ліміти витрат уже діють на виборах до верхньої палати Тасманії та на місцевих виборах, а також на федеральних виборах Австралії і виборах штатів Новий Південний Уельс, Західна Австралія та Австралійська столична територія.

За даними Виборчої комісії Тасманії, від 1 липня Лейбористська партія задекларувала 1,73 млн доларів витрат на кампанію, ліберали — 1,13 млн, а Зелені — 375 тис. доларів. Професор Університету Тасманії Річард Екклстон вважає, що обмеження здатні зменшити вплив великих коштів на політику. Водночас Джеффрі Вотсон із Центру громадської доброчесності застеріг, що такі правила можуть суттєво сприяти чинним політикам, які вже мають персонал і парламентські офіси.

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