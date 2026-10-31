Лейбористи Вікторії пообіцяли 20 безкоштовних стоматологічних клінік — ABC News Australia

У штаті Вікторія в Австралії Лейбористська партія пообіцяла в разі переобрання відкрити 20 безкоштовних стоматологічних клінік. Прем’єр штату Бен Керролл заявив, що партія збільшить попередню передвиборчу обіцянку з 10 до 20 закладів, повідомляє ABC News.

План стоматологічних клінік

На програму планують витратити 230 млн доларів. Клініки мають надавати безкоштовну стоматологічну допомогу людям будь-якого віку. Регіональні стоматологічні центри пропонують розмістити в Баллараті, Бендіго, Джилонгу, долині Латроб, Мілдурі та Шеппартоні.

Також партія назвала райони передмість, де можуть з’явитися нові заклади: Баньюл, Бримбенк, Кардінія, Кейсі, Данденонг, Франкстон, Г’юм, Марібірнонг, Мелтон, Монаш, Вітлсі, Віндем, Ярра та Ярра-Рейнджс. Керролл заявив, що його передвиборчий автобус має відвідати всі 20 запропонованих локацій.

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Пропозиція опозиції

Лідерка опозиції Джесс Вілсон зі свого боку має намір запропонувати прискорення та розширення приписів про захист працівників. За задумом Коаліції, такі приписи мають забороняти агресивним і жорстоким правопорушникам наближатися до працівників, яких вони раніше кривдили.

Коаліція обіцяє запровадити тимчасові захисні приписи одним із перших законодавчих кроків після відновлення роботи парламенту штату. Поліція Вікторії також могла б подавати заяви про такі приписи від імені потерпілих, а дію механізму пропонують поширити на комерційні заклади, сферу гостинності та сервісні підприємства, де працівники контактують із громадськістю.

Вибори у штаті Вікторія заплановані на 28 листопада, дострокове голосування почнеться 18 листопада. До виборчих списків внесено понад 4,6 млн жителів штату.

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