Лейбористська партія штату Вікторія в Австралії перед виборами запропонувала запровадити для молодих правопорушників реабілітаційне утримання строком до 12 місяців. У разі переобрання уряду молодих людей цілодобово утримуватимуть у захищених житлових закладах ювенальної юстиції, повідомляє ABC News Australia.

Реабілітаційне утримання

Запропонована політика стосуватиметься молодих правопорушників, причетних до нетяжких правопорушень або правопорушень середнього рівня. Міністр із запобігання злочинності Пол Едбрук заявив, що чинна система вже передбачає утримання неповнолітніх за тяжкі злочини, однак не має дієвого варіанта для менш тяжких порушень.

Як можливий заклад для програми Едбрук назвав Молодіжний центр юстиції в Малмсбері, який уряд Аллана повторно відкрив раніше цього року. У жовтні 2025 року міністр виправних служб Енвер Ердоган пояснював відновлення роботи центру зростанням на 46% показника тримання під вартою після реформи застави в березні.

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Під час повторного відкриття в установі, розрахованій більш як на 100 місць, спершу стали доступними 30 місць. План передбачав витрати понад 141 млн доларів протягом п'яти років. За словами Едбрука, програма може охопити майже 500 молодих людей за два роки, а її потужності можуть надалі розширити.

Плани опозиції щодо UFC

Тим часом опозиційна Ліберальна партія зосередилася на проведенні великих заходів у Мельбурні. Її лідерка Джесс Вілсон пообіцяла в разі перемоги створити фонд залучення великих подій обсягом 40 млн доларів для спортивних і розважальних заходів.

Серед заявлених планів — повернення до Мельбурна турнірів UFC. Пропозиція також передбачає співпрацю з компанією TKO, яка керує WWE та Zuffa Boxing. Вілсон заявила, що такі заходи мають підтримати малий бізнес і створити робочі місця. Вибори у штаті Вікторія заплановані на 28 листопада.

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