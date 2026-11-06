Лех програв Бенфіці 1:3, Родрігес закликав уникати помилок — Interia Sport

Польський «Лех» із Познані програв португальській «Бенфіці» з рахунком 1:3 у виїзному матчі Ліги Європи в Лісабоні. Після гри іспанський півзахисник познанського клубу Пабло Родрігес заявив, що команда не може надалі дозволяти суперникам забивати на початку зустрічей, повідомляє Interia Sport.

Проблема перших хвилин

За словами Родрігеса, «Лех» пропустив перший гол у кожному з чотирьох матчів нинішнього розіграшу Ліги Європи. Він зазначив, що команда не може дозволяти собі такий початок, адже в Лізі Європи за це доводиться платити. Півзахисник додав, що з розвитком гри познанці почали діяти у власному ритмі, однак цього виявилося недостатньо.

Родрігес наголосив, що «Лех» має уникати таких помилок, якщо хоче конкурувати з іншими учасниками турніру. Водночас він вважає, що команда показала хороший футбол поза епізодами, які призвели до пропущених м’ячів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Один пункт після чотирьох турів

Після чотирьох матчів «Лех» ще не здобув перемоги у Лізі Європи. Команда програла «Крістал Пелес» і «Баєру» з Леверкузена з рахунком 0:4, зіграла внічию 1:1 із «Сандерлендом», а також поступилася «Бенфіці».

Один набраний пункт залишає чинних чемпіонів Польщі на 35-му, передостанньому місці таблиці лігової фази. У наступних матчах Ліги Європи команда Нільса Фредеріксена має зіграти проти «Юніона Сен-Жілуаз», «Ференцвароша», СК «Уніау Торренсе» та ОФІ з Криту. Перед паузою на матчі збірних «Лех» проведе гру чемпіонату Польщі проти «Заглембє» з Любіна.

Читай нас у