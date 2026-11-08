Лех вирвав нічию із Заглембє на 90+4-й хвилині — Interia Sport

У Познані, Польща, «Лех» зіграв унічию 2:2 із «Заглембє» з Любіна в матчі 14-го туру Екстракляси. Господарі зрівняли рахунок на четвертій компенсованій хвилині другого тайму: Міхал Гургуль забив головою. Про це повідомляє Interia Sport.

Два голи Регули

«Лех» контролював стартові хвилини зустрічі, однак до перерви пропустив. Марцель Регула відзначився в компенсований час першого тайму після помилки господарів під час введення м’яча з ауту. Голкіпер «Заглембє» Златан Аломерович до цього здійснив чотири сейви, зокрема після ударів Гургуля та Янніка Аньєро.

На 52-й хвилині Патрік Валемарк реалізував пенальті, призначений за фол на ньому у штрафному майданчику гостей. Проте вже за чотири хвилини Регула вдруге вийшов сам на сам із воротарем Матеушем Лісом і знову вивів любінську команду вперед — 2:1.

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Гол у компенсований час

На 82-й хвилині Даміан Міхальський зупинив Аньєро, який виходив на чисту гольову позицію. Гості догравали матч удесятьох, але тримали перевагу до завершення основного часу. «Лех» уникнув поразки завдяки голу Гургуля на 90+4-й хвилині.

За статистикою матчу, познанська команда володіла м’ячем 72% часу та завдала 29 ударів, 11 із яких були в площину воріт. «Заглембє» пробило шість разів, завдавши чотирьох точних ударів. Після нічиєї «Лех» зберіг статус непереможного вдома цього сезону, однак перервав серію з п’яти перемог в Екстраклясі.

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