Лео отримає нагороду за пошуки жертв повені в Непалі — Kathmandu Post

У Непалі лабрадор Лео отримає відзнаку за роботу під час пошуків після повені Бхотекоші. Пес протягом 20 днів допомагав рятувальним групам у постраждалих районах, зокрема в Нувакоті, де виявив два тіла, людський скелет і кілька частин тіл. Про це повідомляє Kathmandu Post.

Повінь 26 серпня забрала майже 1 500 життів, ще понад 5 000 людей вважаються зниклими безвісти. Родини розшукували близьких у лікарнях Катманду та вирушали до постраждалих районів Расува і Нувакот.

Нагорода під час свята собак

Лео вручать медаль у неділю під час Кукур-Тіхар — дня фестивалю Тіхар, присвяченого вшануванню собак. Нагороду вручатиме заступник генерального інспектора поліції Ом Рана, який тимчасово очолює Департамент розслідування злочинів поліції Непалу.

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У поліції Непалу служать 107 підготовлених собак. Їх навчають розшукувати підозрюваних, виявляти зброю та вибухівку, наркотики, а також працювати під час пошуково-рятувальних операцій. Кінологічні підрозділи діють у кожній провінції країни. Собак, навчених виявляти наркотики та вибухівку, також залучають в аеропортах, а інших — на прикордонних пунктах, під час спеціальних операцій і для охорони VIP-персон.

Робота на місцях злочинів

Поліція дедалі частіше використовує службових собак у розслідуваннях тяжких злочинів. Зокрема, під час розслідування вбивства Бхоли Сахані в муніципалітеті Гадхімай собака після обнюхування чорного худі з місця події привів слідчих до будинку Субода Рама. Згодом Рама затримали за підозрою у вбивстві на підставі інших зібраних доказів.

Водночас представник Центрального бюро розслідувань зазначив, що ефективність собак залежить від умов: роботі можуть завадити сильний дощ, велика кількість людей на місці злочину або маршрут, який закінчується біля річки. За даними Кінологічного офісу, найкраще залучати собаку для переслідування сліду упродовж перших 24 годин після злочину.

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