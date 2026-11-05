Leonardo підвищила прогноз замовлень на 2026 рік — ANSA English

Аерокосмічний та оборонний концерн Leonardo за підсумками перших дев’яти місяців 2026 року збільшив скоригований чистий прибуток на 74% — до 812 млн євро. Компанія також підвищила прогноз обсягу замовлень на весь 2026 рік до 29,5 млрд євро, повідомляє ANSA English.

Зростання виручки та замовлень

Виручка Leonardo зросла на 14% і сягнула 15,3 млрд євро. Показник EBITA збільшився на 38% — до 1,3 млрд євро. Обсяг нових замовлень зріс на 28%, до 23,3 млрд євро, а портфель замовлень уперше перевищив 60 млрд євро, досягнувши 60,4 млрд євро.

Чистий прибуток компанії становив 792 млн євро, що на 7,75% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. У третьому кварталі чистий прибуток Leonardo зріс зі 193 млн до 336 млн євро, виручка — з 4,5 млрд до 5,3 млрд євро, а EBITA — з 364 млн до 521 млн євро.

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Консолідація Iveco Defence Vehicles

З урахуванням консолідації Iveco Defence Vehicles портфель замовлень Leonardo зріс до 60,4 млрд євро. Без урахування внеску цього бізнесу, придбаного в березні, та на порівнюваній базі замовлення компанії зросли на 22,4%, портфель замовлень — на 15,2%, виручка — на 9%, EBITA — на 29,2%, а операційний грошовий потік — на 105,2%.

Чистий борг групи зріс на 43,8% — до 3,325 млрд євро. У Leonardo пояснили це витратами на придбання бізнесу IDV на суму близько 1,6 млрд євро. Генеральний директор Лоренцо Маріані заявив, що результати дев’яти місяців підтверджують обраний компанією курс розвитку, зокрема розширення виробничих можливостей, цифровізацію платформ, промислові партнерства та цільові злиття й поглинання.

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