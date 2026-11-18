У Великій Британії футбольний клуб «Лестер Сіті» достроково припинив угоду з криптовалютним казино BC Game, яке було головним спонсором на передній частині футболок команди. Це сталося після того, як компанія оголосила російську порноакторку Еву Елфі своєю амбасадоркою бренду, повідомляє The Guardian.

Дострокове припинення угоди

18 листопада клуб заявив, що завершив співпрацю з BC Game раніше від запланованого строку, оскільки сторони визнали розбіжності у своїх комерційних пріоритетах. Угода, укладена в липні 2024 року, мала діяти до завершення сезону.

За даними видання, «Лестер» безпосередньо висловив BC Game занепокоєння щодо наслідків партнерства компанії з Елфі. У BC Game пояснювали вибір амбасадорки тим, що вона має сформовану присутність в ігрових спільнотах.

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Реакція вболівальників

Партнерство BC Game з порноакторкою викликало негативну реакцію Foxes Trust — об’єднання вболівальників «Лестера». Там заявили про руйнівний вплив азартних ігор та порнографії і зазначили, що поєднання цих сфер через спонсора пов’язує їх із футбольним клубом.

BC Game є офшорною компанією, зареєстрованою в Белізі, яка не має ліцензії на роботу у Великій Британії. Вона була головним спонсором «Лестера» з 2024 року.

Уболівальники, які придбали футболки з брендуванням BC Game протягом останніх 28 днів, зможуть обміняти їх або отримати повне відшкодування. Клуб також пообіцяв оплатити стандартну доставку для повернення товару.

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