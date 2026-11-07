У США польський футболіст Роберт Левандовський пояснив перехід до клубу MLS «Чикаго Файр» небажанням продовжувати кар’єру в іншій європейській команді після відходу з «Барселони». За його словами, після виступів за каталонський клуб він не уявляв себе в іншому клубі Європи та не шукав там нову команду.

Рішення після відходу з Барселони

У середині травня 2026 року Левандовський повідомив про завершення співпраці з «Барселоною», а згодом обрав «Чикаго Файр». Про причини свого рішення нападник розповів в інтерв’ю ESPN, повідомляє Interia Sport.

«Після того, як я вирішив піти з Барселони, я не хотів залишатися в Європі. Після виступів у Барселоні я не міг уявити себе в іншій команді в Європі. Тому я не шукав там нового клубу», — сказав Левандовський.

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За даними видання, у медіа з’являлися повідомлення про можливий інтерес до 38-річного польського форварда з боку італійських клубів. Водночас Левандовський вирішив продовжити кар’єру в американській MLS.

Статистика в Чикаго Файр

Як зазначає Interia Sport, Левандовський провів за «Чикаго Файр» 22 матчі, забив вісім голів і віддав чотири результативні передачі. Разом із командою він також здобув путівку до плей-оф MLS.

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