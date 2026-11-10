Левандовський поки не готовий оголошувати рішення щодо збірної Польщі — RMF24

У Польщі нападник і капітан національної збірної Роберт Левандовський заявив на пресконференції у Варшаві, що поки не готовий робити чіткі заяви щодо свого подальшого майбутнього в команді. За його словами, від попереднього спілкування з медіа понад чотири тижні тому його позиція не змінилася.

Як повідомляє RMF24, 38-річний футболіст зосереджений на найближчих матчах Ліги націй. Збірна Польщі 14 листопада зіграє проти Румунії в Бухаресті, а за три дні прийматиме Швецію у Вроцлаві. За два тури до завершення змагань у другому дивізіоні Ліги націй поляки посідають третє місце у групі з чотирма очками.

Найближчі матчі

Левандовський заявив, що команда вирушає до Бухареста з наміром перемогти, однак очікує складнішого матчу, ніж домашня гра 2 жовтня. Тоді Польща перемогла Румунію з рахунком 6:0, а суперник тривалий час грав у меншості.

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Форвард наголосив, що матчі збірної завжди мають престижний характер, і висловив сподівання, що обидві наступні гри поляки проведуть на оптимальному рівні. Також він розповів, що почувається комфортно в «Чикаго Файр», з яким вийшов до плей-оф MLS. За словами футболіста, перші тижні у США були непростими через нову реальність і відстань, але з часом він дедалі позитивніше оцінює життя та тренування в Чикаго.

Ситуація зі складом

Головний тренер збірної Польщі Ян Урбан повідомив, що кадрова ситуація перед матчами є доброю. За його словами, всі інші футболісти здорові й перебувають у його розпорядженні, а захисник «Порту» Ян Беднарек має найближчим часом приєднатися до команди.

Беднарек залишив поле після удару м’ячем у голову в матчі «Порту» проти «Віторії Гімарайнш». Обстеження в клубі не виявило травми, яка могла б завадити йому зіграти за збірну найближчим часом. Водночас у матчі з Румунією він не виступить через перебір жовтих карток.

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