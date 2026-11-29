У Дортмунді, Німеччина, «Баєр» із Леверкузена обіграв лідера Бундесліги «Боруссію» з рахунком 2:1 та завдав команді першої поразки в сезоні. Переможний м’яч на 80-й хвилині забив Есек’єль Фернандес, повідомляє Channel NewsAsia.

Вольова перемога Леверкузена

Дортмундці вийшли вперед завдяки голу Фелікса Нмечі. Для нього це був третій поспіль матч Бундесліги, в якому він відзначився. Однак «Баєр» створив більше небезпечних моментів і зрівняв рахунок трохи більш як за 20 хвилин до завершення гри.

Патрік Шик забив головою свій 100-й гол у Бундеслізі. Згодом Фернандес також головою замкнув передачу на дальній штанзі та приніс леверкузенцям перемогу на стадіоні «Сігнал Ідуна Парк».

«Боруссія» могла збільшити відрив на вершині таблиці до чотирьох очок після нульової нічиєї «Баварії» з «Гамбургом». Натомість відстань між дортмундцями та «Баєром», який посідає п’яте місце, скоротилася до двох очок.

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Нічия «Фрайбурга» та «Лейпцига»

«Фрайбург», який ішов третім, не зміг очолити таблицю після домашньої нічиєї 2:2 з «РБ Лейпциг». Господарі вели 2:0: Ігор Матанович забив на 11-й хвилині після помилки воротаря Мартена Вандевордта, а Максиміліан Еггештайн реалізував пенальті за гру рукою.

Крістофер Нкунку скоротив відставання «Лейпцига» з пенальті, забивши 33-й гол команди в сезоні чемпіонату. На третій компенсованій хвилині Крістоф Баумгартнер зрівняв рахунок ударом з льоту з 14 ярдів та перервав серію «Фрайбурга» із шести перемог у всіх турнірах.

В іншому матчі дня «Аугсбург» розгромив «Гоффенгайм» — 4:0. Господарі залишилися в меншості на 20-й хвилині після вилучення Матса Ротса за зрив очевидної гольової атаки.

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