Левскі обіграв Ягеллонію 1:0 завдяки голу на 83-й хвилині — Interia Sport

Болгарський «Левскі» у Софії переміг польську «Ягеллонію» з Білостока з рахунком 1:0 у матчі четвертого туру основного етапу Ліги Європи. Єдиний м’яч на 83-й хвилині головою забив Стівен Стоянчов після подачі Давида Куссо з кутового, повідомляє Interia Sport.

Моменти Ягеллонії на старті

Гості активно почали гру й уже на шостій хвилині створили дві нагоди. Спершу Хесус Імас пробив над воротами зі штрафного майданчика, а невдовзі Каєтан Шмит із 12 метрів влучив у голкіпера «Левскі» Светослава Вуцова. У першому таймі команди грали у високому темпі, однак мали проблеми з точністю завершальних передач і ударів.

Господарі відповіли серією кутових і спробами Сержинью та Евертона Бали, але воротар «Ягеллонії» Славомір Абрамович не пропустив. У складі польської команди вирізнявся захисник Апостолос Константопулос, який зупинив кілька атак суперників, зокрема епізоди за участю Рейналдо.

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Вирішальний кутовий

Після перерви темп матчу знизився. На 73-й хвилині Константопулос виправив помилку Гільєрме Монтої під час розіграшу м’яча. Згодом «Ягеллонія» була близька до голу: Усман Сов отримав простір у штрафному майданчику, проте його закручений удар пройшов поруч зі стійкою.

Невдовзі «Левскі» активізувався та реалізував кутовий. Куссо точно подав, а 19-річний Стоянчов, який вийшов на заміну, головою відправив м’яч у сітку. У матчі «Левскі» завдав 13 ударів, з яких п’ять були в площину воріт, тоді як «Ягеллонія» пробила 10 разів і двічі влучила у площину.

Після чотирьох турів «Левскі» має сім очок, а «Ягеллонія» — три. Болгарський клуб до цього програв «Зальцбургу», зіграв унічию з НЕК Неймеген і переміг «Вікторію» Пльзень. Польська команда раніше обіграла «Арарат-Вірменію» та поступилася «Олімпіакосу» й «Андерлехту».

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