Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Шеньчжені, Китай, заявив, що мир і стабільність на Корейському півострові є необхідними для розвитку стратегічного партнерства Сеула та Пекіна. Переговори відбулися 18 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Як повідомляє Korea Herald, Лі наголосив, що стабільність на півострові відповідає спільним інтересам двох держав, і висловив сподівання на співпрацю задля мирного співіснування. Зустріч відбулася напередодні запланованого тристороннього саміту за участю Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та президента Росії, держави-агресора, Володимира Путіна.

Економічна співпраця

Лі також заявив, що поліпшення відносин між Південною Кореєю та Китаєм має сприяти поглибленню співпраці. Сторони обговорили переговори щодо послуг та інвестицій у межах двосторонньої угоди про вільну торгівлю.

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За даними видання, урядові джерела повідомили, що Сеул і Пекін принципово домовилися завершити ці переговори. Угода про вільну торгівлю, яка набула чинності 2015 року, спочатку була зосереджена на торгівлі товарами. Переговори мають розширити її охоплення, включивши доступ до ринків послуг та інвестицій.

Торгівля та обміни

За словами Лі, двостороння торгівля в першій половині року зросла майже на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Він також прогнозує, що кількість взаємних поїздок між країнами цього року перевищить 10 мільйонів уперше з 2019 року.

Сі Цзіньпін назвав Китай і Південну Корею близькими дружніми сусідами та стратегічними партнерами. Він заявив про готовність Пекіна посилювати комунікацію і координацію із Сеулом, підтримувати стабільність глобальних виробничих ланцюгів та сприяти вдосконаленню системи глобального врядування.

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