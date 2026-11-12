Лі заявив про близько 40 трлн вон на обладнання після проєкту Samsung — Channel NewsAsia
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що інвестиція Samsung Electronics у 6 трлн вон у завод пакування чипів високошвидкісної пам’яті HBM в Асані може супроводжуватися приблизно 40 трлн вон інвестицій у передове обладнання.
Завод пакування HBM-чипів
За словами президента, Samsung Electronics вкладає 6 трлн вон у підприємство з пакування HBM-чипів в Асані, що в Південній Кореї. У повідомленні цю суму оцінили у $4,48 млрд.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Подальші вкладення
Лі сказав, що після інвестиції у завод мають надійти близько 40 трлн вон вкладень у передове обладнання. Він не уточнив у наведеному повідомленні строки таких інвестицій або їхній розподіл за напрямами.
Про заяву президента повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters. У матеріалі також наведено курс 1339,55 вон за один долар США.