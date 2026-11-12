Ліберали позбавили кандидата підтримки через расистські дописи — ABC News Australia

В Австралії Ліберальна партія позбавила Пола Ліндеманна підтримки як кандидата у виборчому окрузі Вільямстаун після виявлення його дописів у Facebook із расистською лексикою щодо корінних австралійців. Його ім'я залишиться у виборчому бюлетені, оскільки прийом кандидатур завершився в понеділок, повідомляє ABC News.

Дописи під псевдонімом

Ліндеманн публікував повідомлення у Facebook-групі під ім'ям Biddy Hu Biddy Hu. За даними видання, цей псевдонім, імовірно, пов'язаний із назвою його яхти Biddy Hu II.

У дописах він уживав зневажливі терміни щодо корінних австралійців. Також Ліндеманн писав, що аборигени з «іноземною кров'ю» мають відмовитися від статусу корінного населення.

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Один із термінів, ужитих Ліндеманном, використовували в законах раннього колоніального періоду у штаті Вікторія для позначення дітей корінних народів, які мали одного з батьків некорінного походження. Такі норми застосовували для виправдання відокремлення дітей від їхніх громад. Комісія правосуддя Юррук у Вікторії дійшла висновку, що законодавство, яке дозволяло примусово забирати дітей корінних народів із сімей і культурного середовища, було актом геноциду.

Реакція партії та представників корінних народів

Співголова органу з питань договору штату Вікторія Gellung Warl Джаран Мюррей-Джексон підтримав рішення лібералів. За його словами, партія правильно відкликала підтримку кандидата, який використовував расистську та дегуманізуючу лексику, пов'язану з політиками, що завдали тривалої шкоди корінним народам.

Лідерка Ліберальної партії Джесс Вілсон заявила, що партія не знала про ці коментарі до висунення Ліндеманна кандидатом і вважає їх глибоко образливими. Вона зазначила, що за наявності цієї інформації партія не висувала б його. Вілсон також визнала, що Ліндеманн усе ще може бути обраний, однак підкреслила: він більше не є кандидатом від лібералів.

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