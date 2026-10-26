Ліберали Вікторії обіцяють заборонити гасло глобалізувати інтифаду — ABC News Australia

В Австралії вікторійські ліберали пообіцяли заборонити фразу «глобалізувати інтифаду», якщо переможуть на виборах штату Вікторія в листопаді. Лідерка опозиції Джесс Вілсон заявила, що її партія планує розширити норми про підбурювання до насильства, включивши до них це формулювання.

Позиція опозиції

Як повідомляє ABC News Australia, Вілсон вважає цю фразу підбурюванням до насильства проти єврейської громади. За її словами, її скандують учасники пропалестинських протестів у Мельбурні.

Вілсон сказала радіо 774 ABC Melbourne, що в разі обрання її партія змінить законодавство, аби знизити напруженість. Вона також заявила, що через протести сім’ї та представники єврейської громади не хочуть приїжджати до центрального ділового району Мельбурна у вихідні.

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Контекст у Квінсленді

Значення вислову «глобалізувати інтифаду» є предметом суперечок. Слово «інтифада» арабською означає «струшування» та вживалося щодо двох періодів насильницьких палестинських протестів проти Ізраїлю. Чимало представників єврейської громади вважають використання цього терміна проявом ненависті й закликом до насильства.

Раніше цього року ліберальний уряд штату Квінсленд ухвалив закон, який забороняє вислови «глобалізувати інтифаду» та «від річки до моря», визнавши їх антисемітськими. Група пропалестинських протестувальників оскаржила закон у Високому суді після того, як за нормами Квінсленду звинувачення висунули більш ніж 20 людям.

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