Ліберальна партія Бразилії визнала результати президентських виборів — Al Jazeera

Ліберальна партія Бразилії визнала результат президентських виборів, на яких чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг сенатора Флавіу Болсонару з перевагою понад 4,4 млн голосів. Про це повідомляє Al Jazeera.

Лідер правої Ліберальної партії Валдемар Коста Нету заявив, що політична сила визнає результати президентських виборів. Водночас він сказав, що питання, порушені Болсонару щодо обставин голосування, потребують належного роз’яснення.

Болсонару вимагав анулювати голосування

Флавіу Болсонару формально не визнав поразки. У зверненні після виборів він назвав результати неприйнятними та заявив про намір звернутися до суду з вимогою анулювати голосування. Політик пов’язав свої претензії з рішенням судді Верховного суду Крістіану Заніна продовжити роботу дільниць на дві години.

Штаби обох кандидатів просили подовжити голосування з різних причин. Кампанія Болсонару посилалася на сильні дощі на півдні країни, які, за її твердженням, ускладнили виборцям шлях до дільниць. Команда Лули наполягала на продовженні через обмеження роботи громадського транспорту в деяких містах. Союзники президента вважали, що скорочення перевезень могло перешкодити участі його електорату у виборах.

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Вплив продовження голосування

За рішенням Заніна дільниці, які не закрилися о 17:00 за часом Бразиліа, могли працювати до 19:00. Болсонару заявив, що це рішення поставило його виборців у невигідне становище, а також згадав, що Лула призначив Заніна суддею у 2023 році і той раніше був його особистим адвокатом.

Водночас аналіз професора бразильського освітнього інституту Insper Педру Бургоса показав, що продовження голосування додало близько 35 тисяч голосів, тобто менш як 0,03% від загальної кількості. Лула отримав понад 64,25 млн голосів, а Болсонару — 59,83 млн.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що вибори в Бразилії виглядали сфальсифікованими, однак додав, що не ставав на чийсь бік у цій кампанії. За даними Folha de S Paulo, юридичні радники та політичні союзники Болсонару переконали його відмовитися від спроб анулювати результат з огляду на перевагу Лули та визнання підсумків Верховним судом і виборчими органами.

Болсонару також повідомив, що федеральна поліція попросила його здати паспорти. Він заявив, що виконає вимогу, не планує залишати країну та має намір організувати опозицію.

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