У Німеччині керівництво Вільної демократичної партії (FDP) послабило власні обмеження щодо голосувань за підтримки партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Відтепер представники FDP можуть проводити свої ініціативи за підтримки голосів AfD, однак домовленості або пряма співпраця з нею, як і раніше, не допускаються. Про нове рішення керівництва партії повідомляє Der Spiegel.

Нова позиція щодо голосувань

Згідно з новою постановою, FDP визначатиме свою поведінку під час голосувань за суттю конкретного питання, незалежно від того, чи підтримують його інші партії. Члени партії з виборними мандатами загалом вільні у своїх рішеннях. Представник FDP підтвердив повідомлення Politico про це рішення.

У новій редакції документа AfD прямо не згадується: натомість ідеться загалом про «екстремістські партії». Водночас у постанові окремо збережено заборону на домовленості та безпосередню взаємодію з такими партіями.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попереднє рішення 2020 року

Попередня постанова FDP, ухвалена в лютому 2020 року, прямо передбачала «бар’єр проти правих» і відкидала співпрацю з AfD або залежність від її голосів на всіх рівнях. Її прийняли після виборів у Тюрингії, де політика FDP Томаса Кеммеріха обрали прем’єр-міністром голосами AfD. Після загальнонаціонального обурення він подав у відставку за кілька днів.

Голова FDP Вольфганг Кубікі заявив Politico, що партії було необхідно пристосувати свої рішення до реальності. За його словами, обґрунтовані пропозиції мають реалізовуватися незалежно від того, звідки надійшли голоси. У червні генеральний секретар FDP Мартін Гаген також заявляв, що партія не співпрацює ані з лівими, ані з правими радикальними силами, але не хоче залежати від дій AfD під час голосувань.

Нині FDP представлена у чотирьох земельних парламентах: Північному Рейні — Вестфалії, Гессені, Бремені та Шлезвіг-Гольштейні. AfD має 12 місць у парламенті Північного Рейну — Вестфалії, 25 — у Гессені та одне — у Бремені; у Шлезвіг-Гольштейні вона не подолала п’ятивідсотковий бар’єр.

Читай нас у