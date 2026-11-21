У США лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що після голосування за спікера коротко поговорив із республіканцем Джимом Джорданом, який має очолити меншість у палаті. Водночас Джеффріс сказав, що досі не чувся з президентом Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Як повідомляє The Hill, в інтерв’ю The New York Times Джеффріс заявив про готовність співпрацювати з республіканцями. За його словами, він і Джордан домовилися згодом зустрітися, коли вляжеться поточна ситуація, щоб обговорити можливості для спільної роботи.

Контакти з республіканцями

Джеффріс готується обійняти посаду спікера Палати представників після перемоги демократів на проміжних виборах. Обидві партії публічно заявляли про готовність до співпраці, однак демократ зазначив, що поки не мав тривалих розмов із керівниками Республіканської партії.

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Також він сказав, що серед посадовців адміністрації Трампа найчастіше спілкувався з державним секретарем Марко Рубіо та мав розмову з міністром фінансів США. Джеффріс критично висловлювався про посадовців адміністрації, зокрема раніше заявляв, що міністра оборони Піта Гегсета слід було піддати імпічменту.

Більшість демократів у палаті

За даними видання, демократи здобули щонайменше 257 місць у Палаті представників і дев’ять місць у Сенаті, а результати в частині округів ще не були оголошені. Джеффріс очікує, що демократи матимуть близько 260 місць у нижній палаті Конгресу.

Така більшість дає демократам змогу ухвалювати законопроєкти в Палаті представників без голосів республіканців, хоча для набуття законами чинності їм усе одно потрібен підпис президента. Трамп у телефонному інтерв’ю Fox News привітав Джеффріса з отриманням посади та заявив, що розраховує на співпрацю з ним.

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