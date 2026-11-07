Лідер Демократів Голан назвав умови співпраці з харедім — Anadolu Agency

В Ізраїлі лідер опозиційної партії «Демократи» Яїр Голан заявив про готовність співпрацювати з ультраортодоксальними партіями для формування уряду, який замінив би прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Про це Anadolu Agency повідомило 8 листопада.

Умови для партнерства

Голан зазначив, що його партія прагне партнерства з ультраортодоксальною громадою, відомою як харедім, на основі взаємної відповідальності. Серед умов він назвав призов чоловіків-харедім до війська, збільшення участі представників громади на ринку праці та забезпечення для всіх дітей в Ізраїлі освіти, яка дає змогу заробляти на життя.

За словами політика, середній клас Ізраїлю більше не може самостійно нести економічний і безпековий тягар. Голан також заявив, що поважає спосіб життя харедім і очікує такого самого ставлення до способу життя інших людей. Він наголосив, що пропозиція про співпрацю не є безумовною.

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Формування уряду

Напередодні лідер правої опозиційної партії «Ісраель Бейтейну» Авігдор Ліберман відмовився від заперечень щодо участі ультраортодоксальних партій у майбутньому уряді, але зберіг позицію проти коаліції за участю арабських партій.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що доручить лідеру партії «Яшар» Гаді Айзенкоту сформувати наступний уряд. Під час консультацій фракції, що представляють 67 із 120 депутатів Кнесету, рекомендували Айзенкота, тоді як Нетаньягу підтримали фракції з 46 депутатами. Партії, які рекомендували Айзенкота, мають 48 мандатів, що на 13 менше від парламентської більшості.

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