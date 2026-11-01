Лідер Демократів Яїр Голан почав переговори з арабськими партіями — RMF24

В Ізраїлі лідер лівої партії «Демократи» Яїр Голан розпочав переговори з арабськими політичними силами щодо створення спільного блоку для участі у формуванні майбутнього уряду. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на ізраїльський «Канал 14».

Блок із 27 мандатами

За даними телеканалу, Голан прагне домовитися про співпрацю зі Спільним списком і партією РААМ. Ці дві арабські сили мають загалом 19 місць у 120-місцевому Кнесеті. Разом із «Демократами» їхній блок міг би розраховувати на 27 мандатів.

Передбачається, що спільний блок вестиме переговори про входження до майбутнього уряду або про його підтримку ззовні. Як стверджує «Канал 14», Голан хоче уникнути ситуації, за якої інші опозиційні партії домовляться лише з однією арабською силою, залишивши іншу поза переговорами.

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Реакція посла США

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі в інтерв’ю Newsmax заявив, що участь арабських політиків у майбутній коаліції була б тривожною. Він також звинуватив частину арабських політиків у тому, що вони не засудили напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Водночас лідер РААМ Мансур Аббас і голова Спільного списку Юсеф Джабарін неодноразово засуджували цей напад. Після парламентських виборів ані табір прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, ані його опоненти не здобули більшості в Кнесеті. Однією з альтернатив домовленості з арабськими партіями RMF24 називає уряд національної єдності за участю «Лікуду» та головних опозиційних сил.

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