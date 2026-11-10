Лідер ДПК Масуд Барзані закликав ПСК до переговорів у Курдистані — Asharq Al-Awsat

Лідер Демократичної партії Курдистану Масуд Барзані закликав Патріотичний союз Курдистану, який очолює Бафель Талабані, розпочати переговори для врегулювання розбіжностей і завершення політичної кризи в Курдистанському регіоні Іраку. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, звернення пролунало через п’ять днів після першого за майже два роки засідання регіонального парламенту, яке ПСК бойкотував.

Заклик до політичного діалогу

Барзані заявив, що інтереси жителів Курдистану мають переважати над будь-якими іншими інтересами та цілями. Він запропонував ПСК сісти за стіл переговорів із Демократичною партією Курдистану, щоб розв’язати наявні проблеми. Лідер ДПК також висловив бажання бачити інші політичні сили учасниками процесу формування широкого національного уряду.

Парламент Курдистанського регіону відновив роботу минулої середи після майже дворічного паралічу, спричиненого суперечками між ДПК і ПСК. Депутати обрали спікера, його заступника та парламентського секретаря; усі троє пов’язані з ДПК. Це викликало заперечення з боку ПСК.

Суперечка навколо розподілу влади

ДПК має 39 місць у 100-місцевому парламенті, тоді як ПСК — 23. Водночас розподіл влади в регіоні традиційно залежав не лише від кількості мандатів, а й від територіального впливу партій. ДПК домінує в провінціях Ербіль і Дохук, а ПСК має значний вплив у Сулейманії, Халабджі та інших районах регіону.

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Член політбюро ПСК Юсіф Горан заявив, що політична система Курдистанського регіону ґрунтується на балансі та складному партнерстві між двома головними силами. За його словами, управління регіональними інституціями без домовленості між ними може спричинити глибоку кризу.

Позиція ПСК

ПСК вважає скликання парламенту порушенням попередніх домовленостей, оскільки сторони, за твердженням високопосадовця партії, мали спершу врегулювати всі суперечки щодо розподілу посад. Партія відмовилася визнавати легітимність засідання, назвавши його одностороннім кроком і «переворотом проти легітимності».

ПСК також заявив про можливість виходу з регіонального уряду, відкликання представників із регіонального президентства та інших спільних інституцій. Партія не виключила створення окремої адміністрації на територіях свого впливу, зокрема в провінції Сулейманія, а також вирішила оскаржити законність парламентського засідання у Федеральному верховному суді Іраку в Багдаді.

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