Лідер EFF Малема пояснив втрату голосів співпрацею ANC з DA — Daily Maverick

У ПАР лідер партії «Борці за економічну свободу» (EFF) Джуліус Малема заявив, що зниження підтримки його політичної сили на місцевих виборах 2026 року він пов’язує зі співпрацею Африканського національного конгресу (ANC) та Демократичного альянсу (DA) в уряді національної єдності. Про це повідомляє Daily Maverick.

Малема відкинув твердження, що DA відібрав голоси в EFF. За його словами, виборці самі обрали Демократичний альянс, оскільки ANC після національних і провінційних виборів 2024 року почав співпрацювати з цією партією в уряді національної єдності. Він сказав, що виборці запитували, чому не мають голосувати за DA, якщо ANC готовий працювати з партією та надавати їй посади в уряді.

Падіння загальної підтримки

На місцевих виборах EFF здобула 1,8 млн голосів, або 6,26% загальнонаціонального результату. На виборах 2021 року партія мала 2,4 млн голосів, або 10,31%. Малема назвав це скороченням на 612 326 голосів і визнав, що EFF опустилася з третього на четверте місце за рівнем підтримки в країні.

Водночас він заявив, що партія не шукатиме виправдань своїм результатам. Малема також розкритикував кандидатку DA на посаду мера Йоганнесбурга Гелен Зілле, звинувативши її у дедалі більшому вихвалянні. Він наголосив, що EFF не дозволить залякувати себе під час переговорів щодо коаліцій.

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Зростання кількості виграних округів

За словами Малеми, загальна кількість виборчих округів, де перемогла EFF, зросла з 19 у 2021 році до 37. Із них 30 округів партія здобула вперше, а ще сім утримала.

Найбільше зростання на рівні округів EFF зафіксувала у Північно-Західній провінції — з трьох до десяти. У Мпумаланзі, де у 2021 році партія не мала жодної перемоги в округах, вона здобула сім. У Вільній державі її результат зріс із двох до чотирьох округів, а у Східнокапській провінції — з нуля до двох. У Гаутенгу та Квазулу-Наталі EFF збільшила представництво з одного до двох округів у кожній провінції.

Малема також зазначив, що партія вперше отримала радників, обраних в округах великих міст: у двох округах Йоганнесбурга та по одному в Баффало-Сіті й Мангаунзі. У Полокване EFF утримала чотири округи, здобуті 2021 року, і додала ще один. За його словами, підтримка партії зросла також у 48 муніципалітетах.

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