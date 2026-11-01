Лідер EFF Малема закликав припинити вбивства фермерів у ПАР — Daily Maverick

Лідер партії Economic Freedom Fighters Джуліус Малема на мітингу в Совето, ПАР, закликав припинити вбивства фермерів і заявив, що гасло із закликом убити бура та фермера ніколи не мало буквального значення. Про це повідомляє Daily Maverick.

Виступаючи на стадіоні Orlando Stadium напередодні місцевих виборів, Малема сказав, що його партія ніколи не закликала до буквального вбивства людей. Він наголосив, що не повинні гинути ані білі, ані чорні фермери, ані жінки, ані будь-хто інший, а ПАР має бути мирним місцем для всіх.

Твердження про білий геноцид

За словами Малеми, убивства білих фермерів підживлюють, на його думку, хибний наратив про нібито «білий геноцид» у ПАР і шкодять іміджу країни. Тема набула міжнародного розголосу після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом ПАР Сирілом Рамафосою в Білому домі 21 травня 2025 року. Тоді Трамп показав Рамафосі відеомонтаж із виступами Малеми, намагаючись підтвердити своє твердження про нібито геноцид білих у ПАР.

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Поліційні дані, наведені виданням, не підтверджують цього твердження. Тодішній міністр поліції Сензо Мчуну 23 травня 2025 року заявив, що із шести жертв убивств на фермах у січні—березні 2025 року п’ятеро були чорними. У попередньому кварталі зафіксували 12 таких убивств, і лише одна жертва — власник ферми — була білою. За даними поліції ПАР, у квітні—червні 2026 року зареєстрували одне вбивство на фермі, тоді як за такий самий період 2025 року — шість.

Судові рішення щодо гасла

Пісню з цим гаслом неодноразово розглядали суди ПАР. У 2011 році Суд із питань рівності визнав виконання Малемою пісні мовою ворожнечі. Однак у серпні 2022 року суд, розглянувши нову скаргу організації AfriForum, постановив, що гасло не є мовою ворожнечі. Верховний апеляційний суд 28 травня 2024 року відхилив апеляцію AfriForum, зазначивши, що розсудливий слухач не сприйняв би слова як буквальний заклик убивати фермерів. Конституційний суд 27 березня 2025 року відмовив AfriForum у дозволі на подальше оскарження.

AfriForum і партія Демократичний альянс залишаються серед найактивніших критиків гасла. AfriForum заявляла, що пісня є мовою ворожнечі та підбурює до насильства. Викладач Школи врядування Університету Вітватерсранда Вільям Гумеде зазначив, що, попри походження пісні з часів визвольної боротьби, нині вона посилює поділ, страх і гнів у суспільстві.

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