Лідер Яшар Айзенкот пообіцяв сформувати широкий уряд Ізраїлю — Anadolu Agency

Лідер ізраїльської опозиційної партії «Яшар» Гаді Айзенкот заявив, що прагнутиме сформувати широкий уряд, аби уникнути потреби в нових парламентських виборах. Про це він заявив у зверненні, оприлюдненому після зустрічі з лідером опозиції Яїром Лапідом, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Ynet.

Умови для коаліції

Айзенкот окреслив чотири умови для входження до майбутньої коаліції: визнання Ізраїлю єврейською, демократичною, ліберальною та рівноправною державою; відданість цінностям Декларації незалежності Ізраїлю; обов’язкова військова, національна або цивільна служба для всіх громадян країни; визнання ХАМАС терористичною організацією та необхідності ліквідувати його військові й управлінські можливості у Газі.

За словами політика, уряд буде відкритий для будь-якого обраного посадовця, який погодиться з цими принципами. Айзенкот також заявив, що координуватиме дії з політичними партнерами та намагатиметься розширити співпрацю між ними.

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Результати виборів

Остаточні результати виборів до 120-місцевого Кнесету дали блоку Беньяміна Нетаньягу 53 мандати. Опозиційний блок на чолі з Айзенкотом отримав 48 місць, а арабські партії — 19. Жоден із двох основних блоків не здобув більшості, необхідної для самостійного формування уряду.

Серед пріоритетів Айзенкот назвав створення державної комісії з розслідування, запровадження обов’язкової служби для всіх громадян, збільшення чисельності військових та поліпшення виплат і визнання для тих, хто служить. Він також пообіцяв скасувати законодавство, пов’язане із судовою реформою.

Коментуючи можливі військові дії проти Ірану до формування нового уряду, Айзенкот заявив, що підтримуватиме їх лише у відповідь на прямі й невідкладні загрози Ізраїлю, які не можуть чекати на складання присяги новим кабінетом.

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