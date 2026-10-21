Лідер Яшар Айзенкот відмовився входити до уряду Нетаньягу — Jerusalem Post

В Ізраїлі лідер партії «Яшар» Гаді Айзенкот заявив, що не приєднається до коаліції та не працюватиме в уряді на чолі з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Така позиція, за його словами, не зміниться навіть у разі угоди про ротацію на посаді прем’єр-міністра, повідомляє Jerusalem Post.

Заява в ефірі 103FM

Айзенкот озвучив цю позицію в розмові з радіостанцією 103FM у середу. Видання зазначає, що він уперше публічно заявив про небажання входити до коаліції або служити в уряді, який очолює Нетаньягу.

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Політик категорично відкинув і варіант ротаційної домовленості щодо посади глави уряду. Він наголосив, що не служитиме під керівництвом Нетаньягу навіть за такого формату.

Умова щодо відставки

За словами Айзенкота, якби він опинився в уряді на чолі з Нетаньягу внаслідок угоди про ротацію, то залишив би посаду протягом години. Джерело не наводить інших деталей щодо можливого складу коаліції чи умов такої домовленості.

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