Лідер Ірану Моджтаба Хаменеї наказав оновити список цілей США та Ізраїлю — Jerusalem Post

В Ірані верховний лідер аятола Моджтаба Хаменеї на зустрічі з вищими військовими в суботу доручив Корпусу вартових Ісламської революції оновити список цілей США та Ізраїлю. Він заявив, що всі матеріальні й нематеріальні активи двох країн мають бути в межах досяжності іранських збройних сил.

Заява про відповідь без обмежень

Як повідомляє Jerusalem Post, Хаменеї також наказав іранським військовим підготувати негайну, впливову та географічно необмежену відповідь на будь-які загрози. За його словами, Іран сам визначатиме час і умови завершення будь-яких нових конфліктів, якщо вороги відновлять атаки.

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Умова максимального стримування

У заяві, опублікованій напівофіційним агентством Nour News, Хаменеї сказав, що в разі нових військових або терористичних атак з боку ворогів саме збройні сили Ісламської Республіки та іранський народ визначатимуть час і умови їхнього завершення.

Він назвав умовою максимального стримування розумну бойову готовність до потужного протистояння з ворогами. За словами Хаменеї, на загрози будь-якого рівня і типу має бути негайна й ефективна відповідь без географічних обмежень.

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