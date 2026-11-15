У Південній Кореї 34-річний Хан Вон Сок, який посів перше місце на цьогорічному кваліфікаційному іспиті для податкових бухгалтерів, добровільно з’явився до поліції та зізнався у списуванні за допомогою розумних окулярів зі штучним інтелектом. Про це він заявив у відео, опублікованому на YouTube-каналі його адвоката Лі Дон Хо, повідомляє Korea Herald.

Хан сказав, що подав до Столичного управління поліції Сеула письмове зізнання, у якому виклав усі обставини своїх дій. Він також перепросив за шкоду, якої завдали його вчинки. За словами чоловіка, у березні він скористався тим самим способом під час першого етапу іспиту на сертифікованого бухгалтера.

Незвично високі результати

У квітні Хан повідомляв, що на першому етапі 63-го кваліфікаційного іспиту набрав 397,5 бала з 400, правильно відповівши на 159 із 160 тестових запитань. Він отримав максимальні бали з трьох із чотирьох предметів: вступу до податкового права, вступу до бухгалтерського обліку та комерційного права. З державних фінансів його результат становив 97,5 бала.

Особливу увагу учасників привернув його максимальний результат зі вступу до податкового права. За статистикою Служби розвитку людських ресурсів Кореї, середній бал 16 856 учасників із цього предмета становив 30,18, а 74,21% отримали менше ніж 40 балів — мінімального порогу для складання предмета.

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Розслідування після підозр

Хан також посів перше місце на письмовому другому етапі іспиту, набравши в середньому 82,87 бала зі 100 за прохідного показника 49,75. Його результати та суворі часові обмеження іспиту викликали підозри в інших кандидатів: на 80 запитань із двох предметів у кожній сесії відводилося 80 хвилин.

Раніше Хан заперечував звинувачення у списуванні. Після появи підозр урядові органи та професійні об’єднання розпочали перевірку звинувачень. Прем’єр-міністр Хан Сон Сук заявив про нульову толерантність до списування на іспитах, а Корейська асоціація сертифікованих податкових бухгалтерів звернулася до компетентних органів із проханням провести розслідування.

Другий етап іспиту цього року склали 722 із 6 606 кандидатів, що становить 10,92% учасників.

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