Лідер JUI-F Фазлур Рехман звинуватив владу Пакистану у зловживанні Конституцією — Dawn

В Ісламабаді лідер партії «Джаміат Улема-е-Іслам — Фазл» (JUI-F) Фазлур Рехман звинуватив федеральний уряд Пакистану у зловживанні Конституцією під час запровадження правління губернатора та надзвичайного стану в провінції Хайбер-Пахтунхва. Виступаючи в Національній асамблеї, він заявив, що передача влади в провінції відбулася «силою», а не через волевиявлення населення, повідомляє Dawn.

Федеральна влада 11 жовтня запровадила у Хайбер-Пахтунхві правління губернатора і надзвичайний стан. Уряд пояснив це нібито навмисним самоусуненням провінційної влади від боротьби з тероризмом. Рішення ухвалили відповідно до статей 232 і 234 Конституції після того, як президент схвалив рекомендації федерального кабінету.

Заклик до Хартії демократії

Рехман заявив, що має застереження щодо уряду Хайбер-Пахтунхви, однак вважає неприйнятним такий спосіб зміни влади. На його думку, для цього слід звертатися до громадян. Політик також закликав створити нову Хартію демократії, яка, за його словами, мала б уберегти країну від неконституційних дій і можливого насильства.

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Лідер JUI-F сказав, що одночасне застосування правління губернатора та надзвичайного стану в різних частинах однієї провінції може бути безпрецедентним. Він, вочевидь, мав на увазі спеціальні надзвичайні заходи у 12 районах, які контролює рада.

Відповідь уряду

Міністр парламентських справ Тарік Фазал Чаудхарі відповів, що правління губернатора в Хайбер-Пахтунхві діятиме шість місяців, а надзвичайний стан запроваджено лише в кількох районах, які постраждали від тероризму. Він також заявив, що ситуація в Белуджистані відрізняється від ситуації у Хайбер-Пахтунхві.

Чаудхарі звинуватив головного міністра Хайбер-Пахтунхви Сохаїла Афріді, представника партії PTI, у використанні ресурсів провінції для маршу на Ісламабад. Міністр також стверджував, що Афріді нібито захищав терористів. Рехман заявив, що його партія зазнала значних втрат у боротьбі з тероризмом, а її внесок і жертви знецінюють.

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