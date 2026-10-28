Лідер КНДР Кім Чен Ин оглянув автобусний завод у Даньдуні — South China Morning Post

Лідер КНДР Кім Чен Ин у суботу здійснив неоголошений візит до прикордонного китайського міста Даньдун, де оглянув автобусний завод. Його прийняли четвертий за рангом посадовець Китаю Ван Хунін і міністр закордонних справ Ван Ї. Як повідомляє South China Morning Post, аналітики вважають, що акцент цієї поїздки змістився від ядерної проблематики до практичної економічної взаємодії Пхеньяна та Пекіна.

Економічний акцент візиту

Експертка з Корейського півострова Шанхайського інституту міжнародних досліджень Ню Сяопін заявила, що Пхеньян прагнув продемонструвати поширення політичної взаємної довіри двох країн на прагматичну економічну співпрацю. За її оцінкою, огляд мосту під час поїздки свідчив про очікування Кіма щодо розвитку транскордонної торгівлі та обмінів людьми між Китаєм і КНДР.

Попередні візити Кім Чен Ина до Китаю перед самітами з президентом США Дональдом Трампом супроводжувалися його зустрічами з головою КНР Сі Цзіньпіном. У період із березня 2018 року до червня 2019 року Кім і Сі зустрічалися п'ять разів — у Пекіні, Даляні та Пхеньяні. Три з цих зустрічей відбулися незадовго до переговорів лідера КНДР із Трампом.

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Перспективи контактів зі США

Поїздка до Даньдуна відбулася після дводенного візиту Сі Цзіньпіна до Пхеньяна в червні — першого за сім років. Тоді лідери пообіцяли розширювати співпрацю, зокрема у військовій сфері. Водночас Сі, на відміну від свого візиту 2019 року, не згадав денуклеаризацію Корейського півострова. Видання зазначає, що Китай останніми роками також перестав використовувати це формулювання в офіційних документах і заявах.

Пхеньян, зі свого боку, поставив умовою будь-яких переговорів фактичне визнання Вашингтоном КНДР ядерною державою. За даними Reuters, на які посилається видання, американські та південнокорейські посадовці підтвердили, що Пхеньян повністю проігнорував пропозиції Вашингтона щодо контактів. Аналітики вважають перспективи зустрічі Трампа та Кім Чен Ина в листопаді, на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Шеньчжені, малоймовірними.

Професор Сеульського університету Хван Чжі Хван припустив, що Китай міг прагнути з'ясувати наміри КНДР напередодні можливої зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа на саміті АТЕС. Він наголосив, що для реального просування до саміту США та КНДР були б потрібні попередні робочі контакти як між Пекіном і Пхеньяном, так і між Вашингтоном та Пхеньяном.

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