Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Китаю через новий міст над Ялуцзян — Korea Herald

Лідер КНДР Кім Чен Ин без попереднього оголошення прибув до китайського прикордонного міста Даньдун, перетнувши новий міст через річку Ялуцзян. Візит у суботу, 24 жовтня, підтвердило Міністерство об’єднання Південної Кореї, повідомляє Korea Herald.

Перша поїздка з вересня 2025 року

Це перша поїздка Кім Чен Ина до Китаю від вересня 2025 року. Тоді він відвідав військовий парад у Пекіні, присвячений 80-й річниці завершення Другої світової війни.

Тепер увага зосереджена на тому, чи зустрінеться Кім Чен Ин із головою КНР Сі Цзіньпіном. Востаннє лідери зустрічалися в червні, коли Сі Цзіньпін відвідав Пхеньян. За даними видання, Кім Чен Ин зустрічався з китайським лідером під час кожного зі своїх попередніх візитів до Китаю після приходу до влади.

Візит відбувається на тлі активізації дипломатичної уваги до Корейського півострова. Президент США Дональд Трамп прагне відновити діалог із КНДР, а Китай готується провести саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Шеньчжені наступного місяця.

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Новий прикордонний маршрут

Новий міст через Ялуцзян має чотири смуги руху й завдовжки приблизно три кілометри. Він сполучає Даньдун — найбільший торговельний вузол Китаю у торгівлі з КНДР — із містом Сінийджу в провінції Пхьонан-Пукто.

Будівництво мосту завершили у 2014 році, однак його відкриття відклали більш ніж на десятиліття через незавершену інфраструктуру на північнокорейському боці. Об’єкт офіційно відкрили 15 жовтня. Японське агентство Kyodo раніше повідомляло з посиланням на дипломатичні джерела про суворі обмеження руху в окремих районах Даньдуна.

Поїздка відбулася за день до 76-ї річниці вступу Китаю в Корейську війну 1950–1953 років, що породило припущення про можливий зв’язок візиту з пам’ятними заходами. У п’ятницю Національна розвідувальна служба Південної Кореї спростувала непідтверджені чутки із соцмереж про смерть Кім Чен Ина після крововиливу в мозок.

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