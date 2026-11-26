Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав зосередитися на розгортанні тактичної ядерної зброї в різних сферах і для різних завдань. Державне агентство KCNA також повідомило про системне нарощування в країні потужностей із виробництва ядерних матеріалів.

Заява під час інспекції

Про це Кім Чен Ин сказав під час інспекції об’єктів із виробництва ядерних матеріалів і дослідження озброєнь, повідомляє Jerusalem Post із посиланням на KCNA. Агентство не назвало ці об’єкти та не розкрило їхнього розташування.

За даними KCNA, Кім заявив, що ядерний потенціал КНДР уже є реальністю, а статус країни як ядерної держави є абсолютно непорушним. За його словами, зовнішні заяви та заклики до денуклеаризації не змінять цього статусу.

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Ядерний статус КНДР

Кім також назвав останні досягнення у виробництві ядерної зброї значним успіхом у реалізації політики ядерних сил країни. Він заявив, що Пхеньян розцінюватиме спроби заперечити ядерний статус КНДР як відкрите оголошення війни та не відмовиться від ядерної зброї, яку називає гарантією суверенітету й безпеки.

КНДР закріпила свій статус ядерної держави у конституції у 2023 році. Від 2006 року країна провела шість ядерних випробувань, останнє й найпотужніше з яких відбулося у 2017 році. Міністр оборони Південної Кореї в серпні зазначав, що, за оцінками приватних дослідницьких організацій, КНДР може мати від 80 до 120 ядерних боєголовок, однак офіційно підтвердити цю оцінку неможливо.

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