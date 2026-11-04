Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав швидко зміцнити флот — Anadolu Agency

Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав швидко наростити надводні та підводні бойові спроможності флоту під час відвідання суднобудівної верфі в Нампхо. Як повідомляє Anadolu Agency, він оглянув новий військовий корабель, що будується на верфі, а також ознайомився з її модернізацією.

Інспекція верфі в Нампхо

За даними державного Центрального телеграфного агентства Кореї, Кім Чен Ин заявив, що посилення морських сил є важливою вимогою часу для захисту національного суверенітету на морі в умовах різних загроз. Він також сказав, що геополітична ситуація та ворожі дії противників у регіоні підтверджують потребу в найбільш сучасному й потужному військовому кораблі.

Північнокорейські медіа не оприлюднили технічних характеристик судна. Водночас вони заявили, що корабель спроєктований для виконання складних оперативних завдань з урахуванням сучасних способів ведення війни.

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Заява Кім Йо Чжон про США

Сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон 4 листопада заявила, що діалог зі Сполученими Штатами залишається одним із варіантів для миру, однак не обов’язково відповідає інтересам Пхеньяна. Вона пов’язала перегляд ставлення КНДР до Вашингтона з тим, що назвала ворожими сигналами США.

Кім Йо Чжон також відкинула висновки ФБР про причетність Пхеньяна до викрадення понад 6 млрд доларів у криптовалюті з біржі Binance. Вона заявила, що відмова США від ворожої політики є передумовою для розв’язання проблем, і попередила про сильнішу відповідь КНДР на те, що Пхеньян вважає американською ворожістю.

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