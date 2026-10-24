Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав зміцнити армійські роти — NDTV World

Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав перетворити армійські роти країни на елітні та самодостатні бойові підрозділи. Таку заяву він зробив у Пхеньяні під час дводенної конференції командирів рот Корейської народної армії.

Конференція командирів рот

Зустріч відбулася 22–23 жовтня. За даними державного агентства KCNA, це була перша загальноармійська конференція командирів рот після Дев’ятого з’їзду правлячої партії КНДР, що пройшов у лютому. Про виступ Кім Чен Ина повідомляє NDTV World.

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Під час промови Кім Чен Ин заявив, що кожна рота має бути повністю підготовлена для досягнення цілей нового етапу військового будівництва. Він також закликав створити найсильнішу армію та прискорити військову революцію у власному стилі КНДР.

Курс на посилення збройних сил

На Дев’ятому з’їзді правлячої партії Кім Чен Ин виступав за зміцнення звичайних збройних сил. Тоді ж він підтвердив намір КНДР продовжувати розробку ядерної зброї та ракет.

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