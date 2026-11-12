Лідер КНДР Кім закликав завершити будівництво військово-морської бази — Korea Herald

Лідер КНДР Кім Чен Ин оглянув будівництво великої військово-морської бази на східному узбережжі країни та закликав завершити роботи у строк, визначений Трудовою партією Кореї. Про це Korea Herald повідомляє з посиланням на державне Корейське центральне інформаційне агентство.

Вимога завершити базу вчасно

Під час візиту в середу Кім Чен Ин заслухав доповідь командування про перебіг робіт. Його супроводжував заступник голови Центральної військової комісії Трудової партії Кореї Пак Чон Чхон.

За даними KCNA, лідер КНДР назвав спорудження сучасної військово-морської бази ключовим завданням, пов’язаним із безпекою держави та захистом її морського суверенітету. Він також доручив якнайшвидше створити командний центр військово-морських сил, центр військово-морської культури, центр бойових спроможностей флоту та необхідну інфраструктуру.

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Житло для переміщених жителів

Того самого дня Кім Чен Ин відвідав нові житлові квартали в повіті Тончхон провінції Канвон, де, за повідомленням державного агентства, триває спорудження великої військово-морської бази. Будинки звели трохи більш як за два місяці для жителів, яких будівництво бази змусило залишити попереднє житло. Очікується, що вони переїдуть до нових помешкань найближчим часом.

Під час огляду житла Кім Чен Ин розкритикував будівельну галузь за недостатню інноваційність і надмірно стилізовані проєкти. Він закликав приділяти більше уваги якості помешкань та матеріальному і культурному добробуту жителів, а не лише видимому розширенню забудови.

КНДР не розкрила точного місця розташування бази. Візит до повіту Тончхон спричинив припущення, що будівництво може бути пов’язане з портом Чанджон — або зі створенням нової бази, або з розширенням наявних військово-морських об’єктів.

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