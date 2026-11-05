Лідер Конфедерації Ментцен зустрівся з віцепрем’єром Польщі — Interia

У Польщі лідер Конфедерації Славомір Ментцен зустрівся з віцепрем’єром і міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем. Обидва політики опублікували спільне фото в соцмережі X, повідомляє Interia. Ментцен написав, що справи йдуть на краще, повторивши формулювання, яке раніше використав прем’єр-міністр Дональд Туск.

Косіняк-Камиш також поширив знімок і зазначив, що день був дуже продуктивним.

Пропозиція PSL щодо трибуналу

Раніше PSL повідомила про підготовку законопроєкту щодо внесення змін до Конституції Польщі. Ініціатива передбачає припинення повноважень чинних суддів Конституційного трибуналу та одноразове обрання нового складу з 15 суддів Національними зборами більшістю у три п’ятих голосів.

За пропозицією, подання з кандидатами на посади суддів має вноситися за згодою президента. П’ятьох суддів планують обрати на три роки, ще п’ятьох — на шість років, а решту — на дев’ять років. Для внесення проєкту змін до Конституції необхідно зібрати щонайменше 92 підписи депутатів.

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Для ухвалення поправок Сеймом потрібна більшість щонайменше у дві третини голосів за присутності щонайменше половини законодавчого складу палати. У Сенаті закон про зміну Конституції має бути схвалений абсолютною більшістю голосів за присутності щонайменше половини сенаторів.

Реакції політичних сил

Найбільший коаліційний партнер PSL, KO, поставився до ініціативи скептично. Віцеголова KO Борис Будка заявив, що йому важко уявити зміну Конституції разом із лідером PiS Ярославом Качинським, однак додав, що коаліція обговорить пропозицію PSL.

Депутат Лівиці Томаш Треля також відкинув можливість підтримки змін разом із PiS. Представник Польщі 2050 Павел Шліз повідомив, що його політична сила обговорює проєкт і має схожі пропозиції. PiS наразі не готова обговорювати перезавантаження трибуналу, тоді як Конфедерація заявила, що аналізуватиме ініціативу PSL. Депутат Конфедерації Міхал Вавер оцінив проєкт як такий, що не виглядає погано.

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