Лідер молоді APC Дайо Ізраель видалив допис про сім Prado — Premium Times Nigeria

У Нігерії національний молодіжний лідер правлячого Конгресу всіх прогресивних сил (APC) Дайо Ізраель видалив допис у соцмережі X із відео про сім нових позашляховиків Toyota Land Cruiser Prado. Автомобілі призначалися для обраних молодіжних лідерів партії, які мають займатися виборчою мобілізацією перед загальними виборами 2027 року, повідомляє Premium Times.

У дописі Ізраель написав, що передав «нові Prado 2026 року» обраним молодіжним лідерам. Він також подякував першій леді Олуремі Тінубу за, за його словами, постійну підтримку партійної структури під його керівництвом.

Критика в X

Публікація викликала критику серед нігерійських користувачів X на тлі економічних труднощів у країні. Один із користувачів припустив, що сім позашляховиків могли коштувати понад 1 млрд найр, і заявив, що ці кошти можна було б спрямувати на охорону здоров’я, продовольчу допомогу або студентські позики.

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Інші коментатори порівнювали демонстрацію дорогих автомобілів із фінансовими проблемами громадян і державних установ. Зокрема, користувачі ставили питання, скільки закладів первинної медичної допомоги можна було б створити за кошти, витрачені на ці машини.

Публікацію видалили

За даними видання, Ізраель видалив публікацію приблизно через три години після її появи. Скриншоти та записи відео продовжили поширюватися в X. Станом на час публікації Premium Times він не пояснив публічно причину видалення допису.

Точна вартість автомобілів, джерело коштів і спосіб їх придбання залишилися невідомими. У дописі Ізраеля не уточнювалося, чи придбали позашляховики за партійні кошти, приватно пожертвували або надали за іншою схемою.

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