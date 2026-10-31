Лідер NCP у Бангладеші застеріг від транзитного коридору Індії — The Hindu

У Дацці лідер Національної громадянської партії (NCP) Нахід Іслам застеріг від можливого створення транзитного коридору для Індії через Бангладеш. На мітингу 30 жовтня 2026 року він також закликав до справедливого поновлення угоди з Індією про розподіл вод Гангу, термін дії якої спливає 12 грудня, повідомляє The Hindu.

У мітингу взяли участь сотні прихильників NCP. Його переважно організували з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Салахуддіна Ахмеда та міністра енергетики, енергоресурсів і мінеральних ресурсів Ікбала Хассана Махмуда Туку через нібито нездатність забезпечити правопорядок і подолати дефіцит газу та електроенергії.

Заяви про транзитний коридор

Іслам заявив, що уряд прем'єр-міністра Таріка Рахмана нібито прагне сприяти створенню індійського коридору через Бангладеш. Ці заяви пролунали після візиту Рахмана до Японії 26–29 жовтня, під час якого сторони домовилися підвищити ініціативу Bay of Bengal Industrial Growth Belt до нового формату стратегічної співпраці.

Домовленості Бангладешу та Японії передбачають зміцнення транспортної сполученості, підготовку до природних катастроф і геополітичних ризиків, розвиток державно-приватного партнерства, а також співпрацю заради миру й стабільності. Японія також фінансує через агентство JICA розвиток глибоководного порту Матабарі на південному сході Бангладешу. Японські посадовці раніше описували регіональну модель сполучення, що мала б поєднати північно-східні штати Індії з Бенгальською затокою та Південно-Східною Азією через Бангладеш.

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Державний міністр у справах закордонних справ Бангладешу Хумаюн Кабір заявив, що під час поїздки прем'єра до Японії питання третьої країни не обговорювали. За його словами, переговори були зосереджені на економічному партнерстві Дакки й Токіо. Індія 28 жовтня також повідомила про намір посилювати співпрацю з Японією, зокрема в ініціативах щодо своїх північно-східних штатів.

Угода про води Гангу

Окремо Іслам пригрозив новими протестами, якщо угоду про розподіл вод Гангу не поновлять на умовах, які захищатимуть частку Бангладешу. Підписана 12 грудня 1996 року 30-річна угода регулює розподіл вод річки біля греблі Фаракка в індійському штаті Західна Бенгалія в посушливий період — із січня до травня.

Бангладеш домагається нової або переглянутої довгострокової угоди з гарантійним положенням щодо своєї частки води в сухий сезон. Індія заявляла, що питання розподілу вод Гангу та інших 54 спільних річок обговорюють у двосторонній Спільній комісії з річок, створеній 1972 року. У вересні представник індійського МЗС повідомляв, що технічні консультації щодо угоди тривають.

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