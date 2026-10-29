В Ізраїлі голова партії «Яшар» та лідер опозиційного блоку Гаді Айзенкот 29 жовтня звинуватив прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в проведенні організованої кампанії з делегітимізації результатів виборів до Кнесету, що відбулися у вівторок. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на заяву політика.

Складення присяги Кнесету

Айзенкот заявив, що не допустить перенесення запланованого складення присяги новим складом Кнесету. Він додав, що його команда готується до голосування, яке має відбутися після початку роботи нового парламенту.

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Інші заяви Айзенкота

Лідер опозиційного блоку також заявив, що не дозволить Нетаньягу використовувати уряд для власних потреб. За словами Айзенкота, час такого використання влади минув.

Айзенкот зазначив, що має намір діяти, як і раніше, спокійно та рішуче.

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