Лідер опозиції Ейзенкот назвав Нетаньягу непридатним — Anadolu Agency

Лідер ізраїльської опозиції та партії «Яшар» Гаді Ейзенкот заявив, що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу більше не здатний керувати країною. Він розкритикував запит Нетаньягу підготуватися до можливих міжнародних економічних і банківських санкцій за допомогою альтернативних платіжних засобів, зокрема криптовалют і блокчейн-технологій.

Як повідомляє Anadolu Agency, Ейзенкот у дописі в соцмережі X звинуватив Нетаньягу в руйнуванні ізраїльського суспільства та послабленні армії, а також заявив, що той нібито взявся руйнувати економіку країни на покоління вперед. Опозиціонер стверджує, що останні заяви прем’єра свідчать про втрату ним зв’язку з реальністю.

План щодо альтернативних платежів

Напередодні Нетаньягу заявив, що попросив підготувати економічний план із застосуванням альтернативних методів платежів, включно з криптовалютами та блокчейном. За його словами, це потрібно на випадок можливих міжнародних економічних і банківських санкцій, зокрема обмежень для банківської системи Ізраїлю.

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Прем’єр також сказав, що американська військова допомога не триватиме вічно, тому Ізраїль має готуватися до її можливого припинення та посилювати власну військову самодостатність. Водночас Нетаньягу не заявляв про намір вивести країну зі світової економічної системи; таке трактування є частиною критики Ейзенкота.

Критика перед виборами

Ейзенкот іронічно дав ініціативі назву «Бібікоїн», обігравши прізвисько Нетаньягу Бібі. Він поставив під сумнів, як ізраїльські технологічні компанії зможуть отримувати оплату від іноземних клієнтів та залучати закордонні інвестиції, якщо їм доведеться обходити міжнародну банківську систему.

Політик також заявив, що економічна ізоляція може спонукати компанії залишати Ізраїль, призвести до втрат заощаджень та інвестицій і скоротити ресурси для медицини та освіти. За даними ізраїльських медіа, неназваний високопосадовець економічної сфери також вважає, що обхід банківських санкцій через криптовалюти не дасть очікуваного результату, а сама пропозиція може зашкодити економіці. Дискусія відбувається напередодні виборів до Кнесету, запланованих на вівторок.

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