Лідер опозиції Сенату Пакистану закликав не втягуватися в конфлікт у Ємені — Dawn

В Ісламабаді лідер опозиції Сенату Пакистану Аллама Раджа Насір Аббас закликав уряд не втягувати країну в конфлікт у Ємені та зосередитися на посередницькій ролі. Він заявив, що відхід від одностайної парламентської резолюції 2015 року зашкодить національним інтересам Пакистану, повідомляє Dawn.

Аббас виступив на конференції Shuhada-i-Muqawamat and Tajdeed-i-Ahd, яку організувала партія Majlis Wahdat-i-Muslimeen. Він нагадав, що парламент Пакистану 2015 року одностайно постановив не брати участі у війні в Ємені й не відправляти туди військових.

Посередництво замість участі у конфлікті

Опозиційний політик поставив під сумнів підстави для залучення Пакистану до конфлікту та закликав уряд вивести країну з того, що він назвав небезпечною ситуацією. За його словами, Ємен запропонував Пакистану посередницьку роль. Аббас заявив, що написав прем'єр-міністру про чутливість цього питання, а також запитував міністра закордонних справ, як Пакистан може одночасно бути стороною конфлікту та виконувати функції посередника.

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Він закликав владу працювати над припиненням вогню, переговорами та регіональним миром, а не залучати державу до війни проти іншої мусульманської країни. Аббас також засудив атаки на Ємен, заявивши, що його населення карають за підтримку палестинців і виступи проти дій Ізраїлю.

Заяви про регіональну безпеку

Під час виступу Аббас також засудив, за його словами, агресію США та Ізраїлю проти Ірану. Він заявив, що атаки й убивство верховного лідера Ірану мали на меті залякати іранське суспільство та примусити його до капітуляції, однак ця стратегія, на його думку, не спрацювала.

Політик стверджував, що плани США та Ізраїлю щодо зміни регіонального устрою, поділу країн і ліквідації рухів опору створюють серйозну загрозу регіональному миру. На його думку, конфлікт пов'язаний із майбутнім регіону, палестинським питанням та спільними інтересами мусульманського світу.

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