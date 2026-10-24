Лідер опозиції Танзанії Ліссу планує розпочати голодування — The Hindu

Ув’язнений лідер опозиції Танзанії Тунду Ліссу планує 26 жовтня розпочати голодування. За словами його адвоката, так політик протестуватиме проти ймовірної відмови тюремної адміністрації дозволити йому приватні консультації із захисниками, призначені судом, повідомляє The Hindu.

Заява адвоката

Адвокат Ліссу повідомив про заплановане голодування 24 жовтня. За його твердженням, адміністрація в’язниці не дозволяє політику конфіденційно зустрічатися зі своїми адвокатами, попри судове рішення щодо таких консультацій.

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Справа про державну зраду

Ліссу обвинувачують у державній зраді. За даними видання, це обвинувачення може передбачати смертний вирок. Він очолює Chadema — головну опозиційну партію Танзанії — та перебуває під вартою понад 18 місяців.

Остаточне рішення у справі Ліссу заплановане на 6 листопада. У 2017 році політик пережив замах: у нього 16 разів вистрілили.

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