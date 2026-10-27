Лідер опозиції Тунду Ліссу почав голодування у в’язниці Танзанії — Daily Maverick

У Танзанії лідер опозиційної партії CHADEMA Тунду Ліссу почав голодування. Як повідомляє Daily Maverick, за даними партії, він відмовляється від їжі з понеділка після того, як його адвокатам не дозволили увійти до в’язниці, де його утримують.

Причини голодування

Речниця CHADEMA Бренда Рупія повідомила про початок голодування у соцмережі X. Головний юридичний радник партії Ругемелеза Ншала заявив журналістам, що Ліссу планував протест через відсутність конфіденційності під час розмов із захисниками. За його словами, це порушує судове рішення.

Речниця Танзанійської тюремної служби Елізабет Мбезі сказала, що служба невдовзі надасть оновлену інформацію про Ліссу. Представник уряду Герсон Мсігва не відповів на запит про коментар.

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Справа про державну зраду

Ліссу, який посів друге місце на президентських виборах 2020 року, торік висунули обвинувачення у державній зраді. Прокурори стверджують, що підставою стала промова, в якій він нібито закликав громадськість до повстання та зриву загальних виборів. Політик не визнав провини, а його адвокат назвав справу політично вмотивованою.

Виборча комісія Танзанії не допустила CHADEMA до участі у виборах, оскільки партія не підписала кодекс поведінки. Вибори супроводжувалися протестами та заворушеннями. Урядова комісія з розслідування заявила, що насильство після голосування забрало щонайменше 518 життів, поклавши відповідальність на протестувальників. Суд має оголосити рішення у справі Ліссу 6 листопада.

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