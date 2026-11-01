Лідер PA Маккензі заявив про залежність DA від ANC після виборів — TimesLIVE

У ПАР лідер PA Гейтон Маккензі заявив, що після місцевих виборів 4 листопада партія DA може залежати від ANC для збереження влади в кількох муніципалітетах Західної Капської провінції. Про це він написав у серії дописів у соцмережі X, повідомляє TimesLIVE.

Зміна переговорних позицій

За словами Маккензі, переговорні позиції DA у питаннях коаліцій послабилися, оскільки дедалі більше партій демонструють готовність співпрацювати з ANC. Він порівняв ситуацію з перемовинами про формування уряду національної єдності у 2024 році, коли EFF та партія MK виключали можливість співпраці з ANC, що, на його думку, посилювало DA.

Тепер, стверджує Маккензі, риторика EFF і партії MK змінилася: вони нібито готові розглядати участь в уряді без DA та FF Plus. На його думку, це суттєво зменшує можливості DA впливати на майбутні коаліційні домовленості.

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Прогноз щодо муніципалітетів

Маккензі також звинуватив DA у відчуженні потенційних партнерів через ставлення до менших партій під час виборчих кампаній. Він заявив, що ANC, навпаки, сприймають як більш прийнятного партнера для коаліцій.

Лідер PA прогнозує, що DA може втратити більшість у Джорджі, Салданья-Бей, Мацікамі, Стелленбосі, метрополії Кейптауна та Свеллендамі. Він вважає, що в такому разі саме ANC зможе вирішити, чи допомагати DA повернутися до влади в цих муніципалітетах.

Роль коаліцій після голосування

Маккензі послався також на критику DA з боку генерального секретаря ANC Фікіле Мбалули та прем'єра Гаутенгу Паньяци Лесуфі. Коаліційні домовленості можуть визначити, які партії керуватимуть муніципалітетами, де жодна політична сила не здобуде одноосібної більшості.

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