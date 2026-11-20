В Ізраїлі лідер партії «Яшар» Гаді Ейзенкот заявив, що не має наміру затягувати переговори про створення нового уряду та планує подати його склад на схвалення Кнесету. Колишньому військовому керівнику доручили сформувати кабінет після жовтневих виборів, які не дали чіткої більшості ані його блоку, ані виконувачу обов’язків прем’єр-міністра Біньяміну Нетаньягу.

«Я не маю наміру дозволити цьому затягуватися. Коли настане слушний час, я представлю новий уряд Кнесету для затвердження, хороший уряд, який я очолю», — написав Ейзенкот у X. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Розбіжності в коаліційному блоці

Блок Ейзенкота має 48 місць у Кнесеті, тоді як для більшості необхідний щонайменше 61 голос. Його учасники розходяться в підходах до формування коаліції: обговорюються домовленості з ультраортодоксальними партіями, списками арабської більшості або створення уряду національної єдності разом із Нетаньягу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ейзенкот, за даними видання, допускає формування уряду меншості із зовнішньою підтримкою 19 депутатів від арабських списків «Раам» і Об’єднаного списку. Водночас націоналіст Авігдор Ліберман, який входить до його блоку, неодноразово відкидав такий варіант і висловлював готовність співпрацювати з партіями ШАС та «Об’єднаний юдаїзм Тори».

Можливий уряд меншості

Ейзенкот заявив, що в разі провалу переговорів про широкий уряд готовий винести на голосування Кнесету пропозицію щодо уряду меншості для надзвичайної ситуації. За його словами, тоді кожен депутат має вирішити, чи дозволити новому кабінету розпочати роботу, чи допустити нові вибори за збереження Нетаньягу на посаді виконувача обов’язків прем’єра.

Він також заявив, що країна перебуває «у дуже небезпечній ситуації», і сказав, що військові пріоритети переплелися з політичними інтересами, а графік військових операцій — із політичним календарем. Члени ізраїльської опозиції підозрюють, що Нетаньягу може розпочати нову військову операцію проти Ірану, щоб зірвати коаліційні переговори та залишитися при владі.

Читай нас у