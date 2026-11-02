Лідер партії Nationals Канаван балотуватиметься в Каприкорнії — The Guardian

В Австралії лідер партії Nationals Метт Канаван оголосив про намір балотуватися до Палати представників від округу Каприкорнія у штаті Квінсленд на наступних федеральних виборах. Він претендуватиме на місце, яке звільняється після рішення депутатки Мішель Лендрі завершити політичну кар’єру, повідомляє The Guardian.

Кампанія в Каприкорнії

Канаван заявив, що хоче зберегти округ за своєю партією, аби змінити уряд, а також продовжити працювати для центрального Квінсленду. Він додав, що не хоче шкодувати про невикористану можливість і має намір докласти до кампанії всіх зусиль, хоча це може завершитися для нього політичною поразкою.

Мішель Лендрі, яка базується в Рокгемптоні, минулого місяця повідомила, що залишить політику та не балотуватиметься на наступних виборах.

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Можливий кандидат від One Nation

Вибори в Каприкорнії можуть стати протистоянням Канавана з Джеймсом Ешбі, національним директором Полін Гансон. Сама лідерка One Nation виключила власну участь у перегонах за цей мандат, однак не повідомила, чи висуватиметься Ешбі.

Раніше Канавана називали можливим кандидатом до Палати представників на тлі попереджень соціологів: якщо One Nation збереже зростання підтримки в опитуваннях, у нього буде «нульовий відсоток» шансів утримати місце в Сенаті. Сенаторка Nationals Бріджит Маккензі заявила, що One Nation, якщо партія серйозно налаштована протистояти лейбористам, має змагатися за їхні округи, а не за мандати, які утримує коаліція.

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