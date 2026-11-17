У Швеції лідер Помірної партії Ульф Крістерссон попросив спікера парламенту Андреаса Норлена надати ще кілька днів перед голосуванням щодо його кандидатури на посаду прем’єр-міністра. Як повідомляє The Local Sweden, політик хоче з’ясувати, чи є життєздатним запропоноване соціал-демократами рішення щодо формування уряду.

Переговори навколо уряду

Крістерссон зустрівся з Норленом, щоб обговорити перебіг доручення щодо формування наступного уряду Швеції. За його словами, Центристська партія потребувала додаткових відповідей, перш ніж обирати між пропозиціями соціал-демократів і Помірної партії.

Лідер поміркованих заявив, що, на його думку, пропозиція соціал-демократів залежить від їхньої здатності переконати Ліву партію погодитися на уряд без її представників у складі кабінету міністрів. Центристи також хотіли знати, чи підтримують усі ліві партії цю пропозицію, чи Ліва партія й надалі вимагає участі в уряді, а також чи схвалюють Ліва партія і Партія зелених політичний зміст пакета.

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Рішення спікера

Крістерссон заявив, що поважає потребу Центристської партії продовжити переговори з лівими силами, аби вона могла обрати між двома пропозиціями, які потенційно можуть бути підтримані парламентом. За його словами, він попросив відтермінувати голосування на кілька днів, щоб центристи отримали всю необхідну інформацію для ухвалення рішення.

Норлен скликав пресконференцію, на якій мав оголосити своє рішення щодо цього прохання.

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