Лідер ПСК Талабані заявив про вихід із уряду Іракського Курдистану — Jerusalem Post

Лідер Патріотичного союзу Курдистану (ПСК) Бафель Талабані заявив про негайний вихід партії зі складу уряду Іракського Курдистану. Причиною він назвав відновлення роботи регіонального парламенту без участі ПСК, який партія вважає нелегітимним.

«Цей уряд зазнав невдачі. Тому першим рішенням керівництва ПСК після цієї події [відновлення роботи парламенту] буде негайний вихід із цього уряду, який називає себе урядом Курдистану», — сказав Талабані у відеозверненні.

Засідання парламенту в Ербілі

Як повідомляє Jerusalem Post, заява Талабані пролунала після засідання керівництва ПСК. Напередодні політичний суперник партії — Демократична партія Курдистану (ДПК) — ініціював скликання парламенту за підтримки представників меншин, малих партій і депутатів, які відійшли від позиції своїх партій. Серед них були троє представників ПСК.

У засіданні парламенту в Ербілі взяли участь 52 депутати — на один більше за необхідний кворум у 51 голос для законодавчого органу зі 100 місцями. Вони одностайно обрали представницю ДПК Валу Фарід спікеркою парламенту, представника християнської квоти Рамі Нурі — заступником спікерки, а представницю туркменської квоти Муну Кахвачі — секретаркою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

ДПК має 39 місць у парламенті Іракського Курдистану, а ПСК — 23.

Заява Талабані щодо Сулейманії та Халабджі

Талабані також заявив, що ПСК використає «всю силу й можливості», щоб забезпечити всім необхідним мешканців районів Сулейманії та Халабджі.

На тлі внутрішньополітичної напруги Jerusalem Post зазначає, що Іран продовжує завдавати ударів по регіону дронами та ракетами. Видання також пише, що Тегеран тиснув на Ірак із вимогою вислати з Іракського Курдистану іранські курдські опозиційні угруповання.

Читай нас у